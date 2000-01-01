Верховный суд: Борис Джонсон действовал незаконно

Британский Верховный суд во вторник, 24 сентября, вынес решение, что приостановление работы парламента Премьер-министром Борисом Джонсоном было незаконным. А также призвал парламентариев собраться "как можно скорее".
"Парламент, в частности спикер и лорд-спикер, должны решить, что делать дальше. Если нет какого-то парламентского правила, о котором мы не знаем, они могут предпринять немедленные шаги, чтобы позволить каждой палате встретиться", – говорится в постановлении.
Верховный суд Великобритании постановил, что правительство Джонсона фактически закрыло парламент, чтобы избежать дебатов по его политике относительно Brexit.
Старший судья Бренда Хейл заявила, что закрытие парламента "было незаконным, поскольку оно привело к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования".
Между тем, главный оппозиционный лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал Бориса Джонсона уйти в отставку с поста Премьер-министра и назначить досрочные выборы после того, как Верховный суд вынес свое решение.