24.09 13:42 MIGnews.com

Верховный суд: Борис Джонсон действовал незаконно

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Британский Верховный суд во вторник, 24 сентября, вынес решение, что приостановление работы парламента Премьер-министром Борисом Джонсоном было незаконным. А также призвал парламентариев собраться "как можно скорее"."Парламент, в частности спикер и лорд-спикер, должны решить, что делать дальше. Если нет какого-то парламентского правила, о котором мы не знаем, они могут предпринять немедленные шаги, чтобы позволить каждой палате встретиться", – говорится в постановлении.Верховный суд Великобритании постановил, что правительство Джонсона фактически закрыло парламент, чтобы избежать дебатов по его политике относительно Brexit.Старший судья Бренда Хейл заявила, что закрытие парламента "было незаконным, поскольку оно привело к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования".Между тем, главный оппозиционный лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал Бориса Джонсона уйти в отставку с поста Премьер-министра и назначить досрочные выборы после того, как Верховный суд вынес свое решение.