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Между Россией и США произошел дипломатический скандал 24.09 11:30   MIGnews.com

Между Россией и США произошел дипломатический скандал

Между Россией и США разгорается очередной дипломатический скандал. Причиной скандала стало то, что посольство США в Москве не выдало визы десяти российским дипломатам, входящим в делегацию, которая должна была принять участие в очередной сессии Генассамблеи ООН.

Среди членов делегации, не получивших визы, называют главу комитета по международным делам Совфеда РФ Константина Косачева и главного переводчика МИД РФ Сергея Бутина. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ"

По словам Косачева, посольство США не отказало в выдаче виз напрямую, а затянуло возвращение паспортов, взятых для оформления.

Также сообщается, что главе российского МИД Сергею Лаврову уже сообщили о произошедшем.


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