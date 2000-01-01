Между Россией и США произошел дипломатический скандал
Между Россией и США разгорается очередной дипломатический скандал. Причиной скандала стало то, что посольство США в Москве не выдало визы десяти российским дипломатам, входящим в делегацию, которая должна была принять участие в очередной сессии Генассамблеи ООН.
Среди членов делегации, не получивших визы, называют главу комитета по международным делам Совфеда РФ Константина Косачева и главного переводчика МИД РФ Сергея Бутина. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ"
По словам Косачева, посольство США не отказало в выдаче виз напрямую, а затянуло возвращение паспортов, взятых для оформления.
Также сообщается, что главе российского МИД Сергею Лаврову уже сообщили о произошедшем.