24.09 12:03 MIGnews.com

Исраэль Кац встретился с МИДом одной из арабских стран

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Министр иностранных дел Исраэль Кац в понедельник, 23 сентября, встретился с МИДом неназванной арабской страны, с которой у Израиля нет дипломатических отношений. Об этом сообщает Times of Israel. Встреча состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая проходит на этой неделе в Нью-Йорке."В кулуарах Генеральной Ассамблеи состоялась первая интересная встреча с министром иностранных дел одной из арабских стран", - написал Кац в Твиттере во вторник утром: "Мы подробно обсудили региональные реалии и пути борьбы с иранской угрозой, и в то же время мы договорились о процессе содействия гражданскому сотрудничеству между нашими двумя странами. Новая и сложная реальность".Кац, который также является министром разведки, встречался с высокопоставленными арабскими чиновниками, по крайней мере, дважды: в начале июля он встретился с неназванным высокопоставленным эмиратским чиновником во время визита в Абу-Даби. Позже в том же месяце он поделился фотографией с министром иностранных дел Бахрейна Халидом бен Ахмедом Аль Халифой во время мероприятия, организованного Государственным департаментом США в Вашингтоне.Это был редкий случай, когда высокопоставленный арабский чиновник публично документировал встречу с высокопоставленным израильским деятелем. Кац должен выступить перед Генеральной Ассамблеей в четверг. До этого он должен встретиться с несколькими министрами иностранных дел.Кац вылетел в Нью-Йорк в понедельник вместо премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который решил пропустить заседание ООН, не сумев заручиться достаточной поддержкой на выборах в Кнессет. Генеральная Ассамблея открывается 24 сентября, за день до того, как Центральная избирательная комиссия представит окончательные результаты выборов во вторник президенту Реувену Ривлину. Президент должен до 2 октября поручить законодателю собрать правительство.