24.09 10:40 MIGnews.com

Ганц - правому блоку: Нетаниягу предаст вас

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Партия "Кахоль Лаван" пытается развалить блок правых и религиозных партий, сформировавшийся после выборов в Кнессет на прошлой неделе, сея напряженность между правыми партиями и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Об этом пишет Аруц Шева.На следующий день после выборов Нетаниягу создал блок партий - включая "Ликуд", "ШАС", "Яадут А-Тора" и "Ямина" - которые будут сотрудничать во время переговоров о коалиции. Президент Реувен Ривлин оказывает давление на главу кандидатов для формирования правительства единства. В связи с чем, партия "Кахоль Лаван" работает над тем, чтобы разжечь напряженность в отношениях между "Ликудом" и другими партиями в правом блоке, сообщает 12 канал во вторник утром, 24 сентября.Согласно отчету, высокопоставленные представители "Кахоль Лаван" сообщили правым законодателям, что Нетаниягу не упомянал првый блок во время переговоров с Ганцем, намекая, что премьер-министр планирует предать правый альянс."Нетаниягу не упомянул вас во время встречи, он собирается предать вас", - сказали чиновники правым партийным лидерам. После встречи Нетаниягу с Ганцем в понедельник вечером премьер-министр поговорил с лидерами ШАС, UTJ и Ямина, чтобы заверить их, что он привержен сохранению "единого фронта".