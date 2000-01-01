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Ганц - правому блоку: Нетаниягу предаст вас | Фото:24.09 10:40   MIGnews.com

Ганц - правому блоку: Нетаниягу предаст вас

Партия "Кахоль Лаван" пытается развалить блок правых и религиозных партий, сформировавшийся после выборов в Кнессет на прошлой неделе, сея напряженность между правыми партиями и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом пишет Аруц Шева.

На следующий день после выборов Нетаниягу создал блок партий - включая "Ликуд", "ШАС", "Яадут А-Тора" и "Ямина" - которые будут сотрудничать во время переговоров о коалиции. Президент Реувен Ривлин оказывает давление на главу кандидатов для формирования правительства единства. В связи с чем, партия "Кахоль Лаван" работает над тем, чтобы разжечь напряженность в отношениях между "Ликудом" и другими партиями в правом блоке, сообщает 12 канал во вторник утром, 24 сентября.

Согласно отчету, высокопоставленные представители "Кахоль Лаван" сообщили правым законодателям, что Нетаниягу не упомянал првый блок во время переговоров с Ганцем, намекая, что премьер-министр планирует предать правый альянс.

"Нетаниягу не упомянул вас во время встречи, он собирается предать вас", - сказали чиновники правым партийным лидерам. После встречи Нетаниягу с Ганцем в понедельник вечером премьер-министр поговорил с лидерами ШАС, UTJ и Ямина, чтобы заверить их, что он привержен сохранению "единого фронта".


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