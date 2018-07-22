24.07 09:15 MIGnews.com

Полмиллиона на суррогатную мать - и это только начало

חצי מיליון שקלים זו רק ההתחלה: העלויות האמיתיות של פונדקאות • לכתבה המלאה מתוך #אנליסט עם @MatanHodorov >> https://t.co/hrFVvVGhbH pic.twitter.com/SbPuf5vR1z — חדשות עשר (@news10) July 22, 2018

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10-й канал израильского ТВ опубликовал репортаж о проблемах членов общины LGBT, решивших стать родителями.В последние дни Израиль охватила волна демонстраций и горячих выступлений прессы, возмущенной исключением сексуальных меньшинств из закона о суррогатном материнстве, предусматривающем государственное финансирование процедуры вынашивания суррогатной матерью ребенка для бездетной гетеросексуальной четы или для матери-одиночки.10-й канал рассказывает историю 35-летнего израильтянина по имени Нисим, решившего стать родителем. Первоначально он пытался найти суррогатную мать в Непале. Там его подвели , и он потратил несколько десятков тысяч шекелей впустую.Нисим решил отправиться в США. Здесь подорвалась следующая “экономическая мина”. Девочка, которую выносила Нисиму суррогатная мать, родилась на две недели раньше и заразилась от матери опасной инфекцией. Она провела четыре дня в реанимации, что стоило Нисиму 25 тысяч долларов.10-й канал сообщает своим зрителям: “Кроме борьбы за право на родительство, идет также борьба против открытой дискриминации, которая понуждает пары LGBT начинать путешествие по всему миру ради того, чтобы найти возможность вырастить ребенка”.