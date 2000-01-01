Зариф: угрозы Трампа в адрес Ирана нас не впечатлили

"Несколько месяцев назад мир стал свидетелем еще большее резких пустых угроз. А иранцы слышат такие угрозы уже 40 лет, пусть до сих пор их формулировка была более цивилизованной", - написал глава внешнеполитического ведомства Ирана на совей странице в Twitter.
Он подчеркнул: "Наш народ существует уже тысячелетия и стал свидетелем того, как рушатся империи, в том числе и наша собственная - продержавшаяся дольше, чем существуют некоторые страны".
Завершая свои твитты, Зариф написал заглавными буквами "БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!".
Напомним, американский лидер в воскресенье предупредил Тегеран о последствиях, "с которыми мало кто сталкивался за всю историю", если он решит угрожать Соединенным Штатам.
"Никогда, никогда не угрожайте Соединенным Штатам опять, или вам придется страдать от последствий, с которыми мало кто сталкивался за всю историю", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Предполагается, что это был ответ на выступление иранского президента Хасана Рухани в тот же день, в котором он предупредил Вашингтон не "играть с львиным хвостом" и что конфликт с Ираном станет "матерью всех войн".