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`Стратегии войны с ХАМАСом и `Хизбаллой` не существует` 24.07 08:54   MIGnews.com

"Стратегии войны с ХАМАСом и "Хизбаллой" не существует"

Бывший командующий Южным округом ЦАХАЛа и бывший командир бригады Голани бригадный генерал Цвика Фогель выразил озабоченность в связи с обстановкой, создавшейся на южной и северной границах Израиля.

Фогель заявил в интервью Аруц Шева: “Мы лжем сами себе каждое утро, называя ХАМАС и “Хизбаллу” террористическими организациями. Они давно перестали быть террористическими организациями и превратились в квазигосударственные образования, контролирующих территорию, проживающее на ней население и даже правительство”.

Фогель предупредил, что бездействие сегодня приведет к тяжелым последствиям завтра. Он говорит: “Единственное место, где у нас есть стратегия - это Иран. Здесь мы действуем как суверенное государство. Но мы не предпринимаем действий против ХАМАСа и “Хизбаллы”, и мы заплатим за это тяжелую цену - и те и другие понимают, что мы боимся идти на конфронтацию. Если мы не покончим с этой историей сегодня, мы возможно окажемся не в состоянии покончить с нею в будущем”.
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