24.07 21:50 MIGnews.com

Германия заявила о росте числа экстремистов в стране

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В германской контрразведке (BfV) сообщили о росте числа экстремистов в стране. Согласно ежегодному докладу о работе BfV, к концу 2017 года количество сторонников организации "Граждане рейха" возросло до 16,5 тыс. по сравнению с 10 тыс. в 2016 году.Отмечается, что чаще всего в организацию вступают мужчины старше 40 лет. Участники движения выступают против правительства и часто устраивают столкновения с полицией, пишет RT.В отчете указывается, что на сегодня в Германии насчитывается 774 потенциально опасных исламистов. Данный показатель стал рекордным для страны, отмечается в документе.Число салафитов, то есть лиц, исповедующих радикальный ислам, выросло в Германии в прошлом году на тысячу человек и составило 10 800 человек. Из них 1900 человек имеют "террористический потенциал".