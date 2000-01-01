Мэй будет лично руководить переговорами ЕС по брекситу
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте заявила, что будет лично следить за процессом переговоров Европейского союза на тему брексита.
"Я буду руководить переговорами с ЕС, а министр по делам брексита будет выполнять обязанности моего заместителя", - передали ее слова на AFP.
Ранее в Британии сообщили о возможности достижения соглашения по брекситу к октябрю. В свою очередь, министр по брекситу Доминик Рааб 22 июля заявил, что Великобритания не будет платить ЕС согласованные "отступные" в размере £39 млрд (более 51 млрд долларов), если сторонам не удастся заключить торговое соглашение.