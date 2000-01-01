24.07 19:27 MIGnews.com

Нетаниягу поддержал кандидатуру Элькина на пост мэра

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддерживает кандидатуру министра по делам Иерусалима Зеэва Элькина ("Ликуд") на пост мэра столицы. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 24 июля."Как депутат и министр по делам Иерусалима, он многое сделал для нашей столицы и доказал, что она очень дорога его сердцу. Я желаю ему удачи", - написал Нетаниягу.Элькин в свою очередь поблагодарил премьера за поддержку. Он также выразил уверенность в том, что его сотрудничество с Нетаниягу продолжится, и вместе они сделают Иерусалим еще "сильнее".Отметим, выборы мэра Иерусалима состоятся в конце октября этого года. За место градоначальника израильской столицы также будут бороться Йоси Дейча, Моше Леон и Беркович.