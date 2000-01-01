Центры для беженцев будут финансировать из бюджета ЕС
Еврокомиссия предложила осуществлять финансирование центров для помощи беженцев из бюджета ЕС.
По задумке, "Полная финансовая поддержка" таких центров на территории Европейского союза и за его границами поможет обеспечить существование этих центров в целом, про стимулирует их развитие и и создание необходимой инфраструктуры.
DW сообщает, что такое решение Евокомиссии было принято под давлением правительства Италии, которое недовольно условиями приема беженцев в ЕС. Так, по словам представителя страны, Италия вынуждена принимать на себя основной удар в лице прибывших мигрантов.