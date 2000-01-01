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Фото из архива 24.07 19:08   MIGnews.com

Центры для беженцев будут финансировать из бюджета ЕС

Еврокомиссия предложила осуществлять финансирование центров для помощи беженцев из бюджета ЕС.

По задумке, "Полная финансовая поддержка" таких центров на территории Европейского союза и за его границами поможет обеспечить существование этих центров в целом, про стимулирует их развитие и и создание необходимой инфраструктуры.

DW сообщает, что такое решение Евокомиссии было принято под давлением правительства Италии, которое недовольно условиями приема беженцев в ЕС. Так, по словам представителя страны, Италия вынуждена принимать на себя основной удар в лице прибывших мигрантов.
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