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Израиль: 37 врачей-репатриантов получили офицерские звания25.07 07:14   MIGnews.com

Израиль: 37 врачей-репатриантов получили офицерские звания

Вчера в Герцлии состоялась церемония присвоения офицерских званий врачам -репатриантам, проходящим службу в ЦАХАЛе. Это первая подобная церемония за последние 100 лет. Только вмешательство министра обороны Авигдора Либермана прекратило дискриминацию.

До 2008 года врачи-репатрианты, призываемые на полтора года срочной службы, после курса подготовки получали офицерские погоны. В 2008 году ситуация изменилась: тогдашний глава Генштаба внезапно отменил эту практику. Результат был плачевным: если ранее после прохождения срочной службы весьма значительное число врачей — репатриантов оставалось на сверхсрочную, то за последнее десятилетие их количество снизилось на 60%! Для ЦАХАЛа, ощущающего острую нехватку медперсонала, это стало серьезной проблемой.

Несмотря на это, никто до нынешнего министра обороны не позаботился о ее решении. Либерман добился, чтобы врачи-репатрианты вновь стали получать лейтенантские звания.
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