КНДР начала разбирать новую ракетную базу

Эксперты полагают, что проведение нескольких демонтажей объектов ядерного производства еще не означает настроенность Ким Чен Ына на полную денуклеаризацию. Кроме того, они выражают озабоченность в связи с тем, что работа ведется без проверки.
"Поскольку эти объекты, как полагают, сыграли важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, эти усилия представляют собой значительную меру укрепления доверия со стороны Северной Кореи", - привели мнение эксперта Джозефа Бермудеса на The Times of Israel.
Источник агентства утверждает, что спутниковые снимки, сделанные с 20 по 22 июля показывают, что Север начал демонтаж ключевых объектов на стартовой площадке Сохае. Видно, что разобраны установки для баллистических ракет, вспомогательные железнодорожные связи, техника, осуществляющая сборку жидко топливных двигателей.
В свою очередь, представитель администрации президента Южной Кореи заявил во вторник, что Сеул также обнаруживает операции по демонтажу на стартовой площадке в Сохае.