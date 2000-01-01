24.07 17:07 MIGnews.com

КНДР начала разбирать новую ракетную базу

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Эксперты полагают, что проведение нескольких демонтажей объектов ядерного производства еще не означает настроенность Ким Чен Ына на полную денуклеаризацию. Кроме того, они выражают озабоченность в связи с тем, что работа ведется без проверки."Поскольку эти объекты, как полагают, сыграли важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, эти усилия представляют собой значительную меру укрепления доверия со стороны Северной Кореи", - привели мнение эксперта Джозефа Бермудеса на The Times of Israel.Источник агентства утверждает, что спутниковые снимки, сделанные с 20 по 22 июля показывают, что Север начал демонтаж ключевых объектов на стартовой площадке Сохае. Видно, что разобраны установки для баллистических ракет, вспомогательные железнодорожные связи, техника, осуществляющая сборку жидко топливных двигателей.В свою очередь, представитель администрации президента Южной Кореи заявил во вторник, что Сеул также обнаруживает операции по демонтажу на стартовой площадке в Сохае.