МИД РФ: эвакуация мятежников через Израиль показала их лицо
МИД Российской Федерации распространил официальное заявление в связи с эвакуацией так называемых "Белых Касок" на Голанских высотах.
В Москве обратили внимание на недавно прозвучавшие комментарии официального представителя Государственного департамента США по итогам телефонного разговора Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Госсекретаря США М.Помпео.
В этих комментариях в свойственной американцам безапелляционной манере говорится о том, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по юго-западной части Сирии. Хотели бы подчеркнуть, что в реальности дело обстоит противоположным образом. Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые «умеренные» отряды оппозиции от террористов ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры». Сейчас на юго-западе САР в результате успешных действий вооруженных сил Сирии при нашей поддержке восстанавливаются законность и порядок, создаются условия для возвращения к мирной жизни.
В этом контексте показательной является ситуация, сложившаяся вокруг активистов организации «Белые каски». По поступающей информации, большую группу этих «псевдогуманитарщиков» в экстренном порядке западники эвакуировали через территорию Израиля в Иорданию. При этом хорошо известно, что именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей. Их излюбленным методом работы, как подтвердили выступившие в Гааге 26 апреля 2018 года перед представителями Организации по запрещению химического оружия реальные свидетели провокаций с химоружием в Восточной Гуте, были постановочные съемки пропагандистских роликов, в дальнейшем широко тиражировавшихся в западных СМИ и сети Интернет. Символично то, что «белокасочники» предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие. В духе известной пословицы «на воре и шапка горит» эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали.