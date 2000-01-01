Экс-премьер Британии хотел расширить ЕС включением РФ
Британского экс-премьер-министра Джона Мейджора предупреждали, чтобы он помалкивал о своем желании взять Россию в Евросообщество. Дело в том, что британские дипломаты старались сдерживать стратегический оптимизм, последовавший за падением Берлинской стены.
Обозреватель Генри Манс в своей колонке для FT сообщил, что еще в 1992 году Мейджор публично призвал Евросообщество "расширить свое воображение" и предоставить членство странам Скандинавии и Восточной Европы, включая Россию, членство которой уничтожит угрозу ядерной войны.
В одном из ранее засекреченном документе изложена интересная фраза: "Так как ядерная держава Россия будет доминировать в Сообществе; как развивающаяся страна она может ослабить его". На это чиновник Стивен Уолл написал: "Премьер-министр, это вежливый способ сказать: пожалуйста, не говорите о российском членстве в ЕС. Лучше говорить о развитии отношений между (Содружеством Независимых Государств) и ЕС и не закрывать эти варианты на данном этапе".