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Президента Путина просят повлиять на ситуацию в Йемене 25.07 02:46   MIGnews.com

Президента Путина просят повлиять на ситуацию в Йемене

Российскому гаранту была направлена телеграмма от главы Верховного политсовета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат. В обращении содержится просьба – требуется помочь в организации прекращению гражданской войны на территории страны.

Аль-Машат попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады. Он также призвал Путина обеспечить безопасность и стабильность в стране.

Данную просьбу россияне активн комментируют в соцсетях.
Президента Путина просят повлиять на ситуацию в Йемене
Также по мнению президента Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиля Султанова, предложение хуситов к Москве оказать помощь в разрешении конфликта в Йемене не изменит осторожный подход России к этому вопросу, военное вмешательство РФ невозможно
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