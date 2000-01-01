Президента Путина просят повлиять на ситуацию в Йемене
Российскому гаранту была направлена телеграмма от главы Верховного политсовета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат. В обращении содержится просьба – требуется помочь в организации прекращению гражданской войны на территории страны.
Аль-Машат попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады. Он также призвал Путина обеспечить безопасность и стабильность в стране.
Данную просьбу россияне активн комментируют в соцсетях.
Также по мнению президента Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиля Султанова, предложение хуситов к Москве оказать помощь в разрешении конфликта в Йемене не изменит осторожный подход России к этому вопросу, военное вмешательство РФ невозможно