25.07 02:46 MIGnews.com

Президента Путина просят повлиять на ситуацию в Йемене

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российскому гаранту была направлена телеграмма от главы Верховного политсовета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат. В обращении содержится просьба – требуется помочь в организации прекращению гражданской войны на территории страны.Аль-Машат попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады. Он также призвал Путина обеспечить безопасность и стабильность в стране.Данную просьбу россияне активн комментируют в соцсетях.Также по мнению президента Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиля Султанова, предложение хуситов к Москве оказать помощь в разрешении конфликта в Йемене не изменит осторожный подход России к этому вопросу, военное вмешательство РФ невозможно