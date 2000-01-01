Скандально известный президент Филиппин приедет в Израиль
Скандально известный президент Филиппин Родриго Дутерте намерен осуществить официальный визит в Израиль, сообщает во вторник, 24 июля The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.
Отметим, что Дутерте, который однажды сравнил себя с Адольфом Гитлером, станет первым лидером Филиппин, который посетит Еврейское Государство.
Еще в мае 2017 года Дутерте, которого широко критиковали за массовые внесудебные казни, заявил, что он приедет в Израиль , но визит так и не состоялся.
Филиппины считаются относительно дружественной страной по отношению к Израилю. Например, Филиппины воздержались во время голосования в декабре 2017 года в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, в котором критиковалось признание администрацией США Иерусалима в качестве столицы Израиля.
Согласно информации неназванного источника, Дутерте солидарен с странами, которые хотят переместить свои посольства в Иерусалим и рассматривает возможность сделать это.
Ожидается, что он и высокопоставленные израильские лица обсудят возможность установления прямого маршрута полета между Израилем и Филиппинами, соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности.
Отмечается, что он не посетит Палестинскую администрацию.