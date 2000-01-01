ЦАХАЛ выделит 30 млрд шекелей на противоракетную оборону
Кабинет Безопасности намерен утвердить в воскресенье новую программу в размере 30 миллиардов шекелей (8,225 млрд долларов) по укреплению сил противоракетной обороны, чтобы помешать ракетным ударам в условиях растущей напряженности на северном и южном фронтах.
Отметим, что многолетний план, который, как ожидается, начнут реализовывать в 2019 году и завершится в конце 2028 года, является самым дорогим планом в истории ИДФ и истории безопасности Израиля.
По данным издания, выделенные на план средства, пойдут на закупку дополнительных батарей ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец", разработку новых систем и на строительство бомбоубежищ и безопасных помещений.
Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, министр обороны Авигдор Либерман, министр финансов Моше Кахлон и другие высокопоставленные чиновники оборонного ведомства тайно обсуждают детали плана в последние месяцы.