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ЦАХАЛ выделит 30 млрд шекелей на противоракетную оборону | Фото:24.07 12:04   MIGnews.com

ЦАХАЛ выделит 30 млрд шекелей на противоракетную оборону

Кабинет Безопасности намерен утвердить в воскресенье новую программу в размере 30 миллиардов шекелей (8,225 млрд долларов) по укреплению сил противоракетной обороны, чтобы помешать ракетным ударам в условиях растущей напряженности на северном и южном фронтах.

Об этом во вторник, 24 июля сообщает Ynet.

Отметим, что многолетний план, который, как ожидается, начнут реализовывать в 2019 году и завершится в конце 2028 года, является самым дорогим планом в истории ИДФ и истории безопасности Израиля.

По данным издания, выделенные на план средства, пойдут на закупку дополнительных батарей ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец", разработку новых систем и на строительство бомбоубежищ и безопасных помещений.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, министр обороны Авигдор Либерман, министр финансов Моше Кахлон и другие высокопоставленные чиновники оборонного ведомства тайно обсуждают детали плана в последние месяцы.
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