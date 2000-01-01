24.06 11:03 MIGnews.com

Арабы поворачиваются спиной к своей религии

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Согласно крупнейшему и наиболее глубокому исследованию Ближнего Востока и Северной Африки, арабы все чаще заявляют, что они больше не верующие.Исследовательская сеть Arab Barometer опросила более 25 000 арабов в 10 странах и на территории Палестинской автономии в период с конца 2018 года по весну 2019 года для BBC News Arabic. В опросе приняли участие Алжир, Египет, Ирак, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, Йемен и, соответственно, Палестинская автономия,С 2013 года число людей по всему региону, которые называют себя “нерелигиозными”, возросло с 8% до 13%. По данным исследования, самый высокий рост наблюдается среди арабов в возрасте до 30 лет. 18% из них считают себя нерелигиозными. Только в Йемене наблюдается сокращение количества невереующих.Большинство людей в регионе поддержали право женщины стать премьер-министром или президентом. Исключением стал Алжир, где менее 50% опрошенных согласились с тем, что женщина может быть главой государства.Что касается семейной жизни, большинство, в том числе женщины, считают, что за мужем должно быть последнее слово при принятии семейных решений. Только в Марокко менее половины населения считают, что муж всегда должен принимать окончательное решение.Убийство чести (убийство члена семьи женского пола, совершенное родственниками за навлечение на семью “бесчестия”) больше всего людей поддержало в Алжире (27%). Меньше всего арабов (8%) поддержало убийство чести в Палестинской автономии и Ливане.Уровень признания гомосексуализма разнится, но является низким или чрезвычайно низким по всему региону. Несмотря на то, что Ливан считается более либеральной страной по сравнению с соседями, данный показатель там составляет 6%.Каждая из 10 стран ставит ближневосточную политику Президента США Дональда Трампа на последнее место. Большее предпочтение арабы отдают политике Президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 7 опрошенных регионах половина или более опрошенных поддержали политику последнего. Ливан, Ливия и Египет оценили политику Путина выше, чем политику Эрдогана. В Ираке равное количество арабов поддержало политику Путина и Эрдогана.Согласно исследованию, в каждом из опрошенных регионов по крайней мере каждый пятый рассматривал возможность эмиграции. В Судане таких людей больше половины.