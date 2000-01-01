24.06 12:04 MIGnews.com

Аббас: Мы готовы вернуться за стол переговоров

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Палестинцы готовы вернуться за стол переговоров с Израилем, но с двумя предварительными условиями: признанием израильской оккупации Восточного Иерусалима и "видением" решения о двух государствах, заявил в воскресенье в Рамалле иностранным журналистам президент Палестинской автономии Махмуд Аббас.Палестинский президент заявил, что он не будет просить ничего, кроме того, что уже предписано международным сообществом как законное, включая самую последнюю резолюцию 2334 Организации Объединенных Наций."Я пойду в Белый дом и продолжу то, что начал с [Президентом США] Дональдом Трампом", – сказал Аббас.Палестинский президент объяснил, что в своей первой встрече с Трампом Президент США говорил о видении решения двух государств, сказав Аббасу, что "я не приму решение одного государства, потому что одно государство будет государством апартеида".Несколько недель спустя, продолжил Аббас, Трамп удивил его, когда он уведомил ПА, что Вашингтон переместит свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вскоре после этого посол США в Израиле Дэвид Фридман сделал заявления о том, что "нет никакой оккупированной территории и Израиль имеет право строить поселения по всей палестинской земле", по словам Аббаса.