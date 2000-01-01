24.06 15:05 MIGnews.com

Нетаниягу и Болтон осмотрели окрестности Иерусалима

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон осмотрели с борта вертолета район Иерусалима, забор безопасности и Иорданскую долину, где посетили смотровые площадки Гивонит и Каср-эль-Яхуд.Командующий Центральным военным округом генерал-майор Надав Падан и другие военачальники доложили премьер-министру и советнику Президента США об обстановке в сфере безопасности.Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляСтоя на смотровой площадке Гивонит в Иорданской долине, премьер-министр Нетаниягу обсудил с советником по национальной безопасности Болтоном важность этого региона для безопасности Израиля.Затем премьер-министр Нетаниягу и советник по национальной безопасности США Болтон заслушали доклад заместителя координатора действий правительства на территориях бригадного генерала запаса Гая Гольдштейна о программе экологического развития "Земли монастырей" и проекте по разминированию области и развитию туризма.Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляВ поездке также приняли участие глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат, посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Израиля в США Рон Дермер.Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляПремьер-министр Нетаниягу:"Я очень рад принимать советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона и посла США в Израиле Дэвида Фридмана, которые присоединились ко мне в поездке по Иорданской долине.Как видите, Джон, Иорданская долина – это стратегическое место, ее лощина и холмы вокруг – это необходимый минимум для защиты нашего государства. Наше присутствие здесь гарантирует стабильность и безопасность всему региону.Тем, кто утверждает, что для достижения мира Израиль должен покинуть Иорданскую долину, я скажу: это не приведет к миру, это принесет войну и террор. Мы уже испытали это, и не хотим, чтобы это повторилось.В любом потенциальном мирном соглашении наша позиция заключается в том, что присутствие Израиля здесь должно сохраниться для безопасности Израиля и для всеобщей безопасности.Мы выслушаем американское предложение честно и открыто. Не могу понять, как палестинцы отвергли план, даже не выслушав его содержание. Таким путем прогресса не достичь.Мы считаем, что мир связан с безопасностью и зависит от нее. Наше присутствие здесь гарантирует безопасность, а вслед за ней гарантирует мир".Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляСоветник по национальной безопасности США Болтон:"Скажу одно: без безопасности нет мира, нет долгосрочного мира. Я думаю, что это очень плохо, премьер-министр, что большинство американцев не может побывать в местах, подобных этому, увидеть ландшафт и понять его важность, понять, как география влияет на позицию Израиля в области безопасности, и почему Израиль занимает именно такую позицию.Могу заверить вас, что Президент Трамп будет серьезно принимать во внимание опасения, которые вы так четко озвучивали на протяжении многих лет, по мере продвижения переговоров".Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляФото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляФото: Пресс-служба премьер-министра Израиля