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Фракция НДИ апотребовала уволить гендиректора Кнессета фото: пресс-служба НДИ24.06 08:29   MIGnews.com

Фракция НДИ потребовала уволить гендиректора Кнессета

Председатель парламентской фракции НДИ Одед Форер направил спикеру Юлию Эдельштейну (Ликуд) письмо с требованием уволить гендиректора Кнессета Альберта Сахаровича. Данное обращение было направлено после того, как генеральный директор Кнессета заявил, что не позволит провести заседание парламентской фракции НДИ.

В своем письме Одед Форер подчеркнул, что гендиректор Кнессета злоупотребляет данными ему полномочиями, принимая абсолютно незаконные решения, которые противоречат Уставу высшего израильского законодательного органа. По словам главы парламентской фракции НДИ, есть самые серьезные основания полагать, что гендиректор Кнессета при принятии данного решения руководствовался сторонними соображениями.

Одед Форер указал, что если фракции НДИ все-таки не будет выделена аудитория в Кнессете для проведения заседания, то оно пройдет в коридоре, и лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман сделает заявление для прессы.


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