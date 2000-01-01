24.06 10:35 MIGnews.com

Встреча с советником Президента США по нацбезопасности

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня в своей канцелярии в Иерусалиме с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.В начале встречи премьер-министр заявил:«Джон, рад снова видеть вас в Израиле. Вы – большой друг Израиля и мой личный старинный друг. Вы – также один из больших сторонников союза между Соединенными Штатами и Израилем. Этот союз находится на рекордно высоком уровне и достиг беспрецедентных высот под руководством Президента Трампа. У Америки нет большего друга, чем Израиль, а у Израиля нет большего друга и союзника, чем Соединенные Штаты.Ваш визит – это возможность еще больше укрепить наш альянс, а также обсудить оптимальные способы решения серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся на Ближнем Востоке, особенно в это сложное время. Как вы знаете, Иран давно ведет кампанию агрессии и террора во всем регионе: в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и других странах. Когда несколько лет назад в рамках ядерного соглашения санкции с Ирана были сняты, в иранскую казну потекли десятки миллиардов долларов, и его агрессия резко возросла.Я прямо заявляю: сторонники ядерного соглашения утверждали, что вливание огромных сумм в иранскую экономику заставит Иран успокоиться. Они утверждали, что Иран начнет заниматься внутренними проблемами, начнет создавать нацию. Но на деле произошло обратное. Иран использовал сотни миллионов долларов для финансирования создания империи, а не нации. Это, по сути, захват государств одного за другим и контроль над Ближним Востоком. Тот, кто утверждает, что иранская агрессия возникла только после последних шагов, живут не на планете Земля. Это полная ложь.Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляВ Израиле мы наблюдаем агрессию Ирана, выражающуюся в его активных попытках создать военные базы в Сирии, в его активных усилиях по поставке современного оружия "Хизбалле" и в его растущей финансовой поддержке таких террористических организаций, как "Хизбалла", ХАМАС и "Палестинский исламский джихад". Этот рост активности, начавшийся сразу после сделки по отмене санкций, для Израиля мгновенно обернулся взрывом террора и агрессии. Наши арабские соседи получили абсолютно то же самое. Они почувствовали агрессию Ирана и его возросшую поддержку широкого спектра террористических организаций: от шиитских ополченцев в Ираке до хуситов в Йемене.Задолго до событий последних недель, в частности нападения на нефтяные танкеры и уничтожения американского беспилотника, иранские силы выпустили по Израилю десятки ракет и запустили беспилотники в воздушное пространство Израиля. Иран также выпустил ракеты по территории Саудовской Аравии, и через своих протеже создал угрозу международным морским путям. Все это произошло давно, после сделки, но до недавних событий. Иранская кампания агрессии идет полным ходом.Тот, кто считает, что осиное гнездо разворошили последние события, живет на другой планете. Для тех, кто живет на Ближнем Востоке, не новость, что Иран нападает на своих соседей или предпринимает агрессивные действия. Единственной новостью является то, что теперь, благодаря санкциям США, Иран из-за своей агрессии сталкивается с беспрецедентным экономическим давлением. Поэтому я вчера был рад услышать из уст Президента Трампа, что давление будет продолжаться и возрастать.Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляЯ с нетерпением жду обсуждения с вами, господин Болтон, этого и других вопросов, которые влияют на стабильность в нашем регионе. Благодарю вас за готовность участвовать в исторической встрече советников по национальной безопасности США, России и Израиля, которая состоится во вторник. Беспрецедентен сам факт, что встреча на высоком уровне великих держав США и России проходит здесь, в Израиле. Это свидетельство признания статуса Израиля мировым сообществом и, в данном случае, двумя великими мировыми державами.Фото: Пресс-служба премьер-министра ИзраиляЯ надеюсь, что этот диалог будет плодотворным. Я убежден, что можно найти общий язык и проложить путь, который поможет укрепить безопасность и стабильность в регионе, особенно в Сирии.В завершение, Джон, позвольте еще раз сказать, что мне приятно видеть вас в Иерусалиме. Добро пожаловать в Израиль, добро пожаловать в Иерусалим, добро пожаловать, друг».