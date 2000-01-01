24.06 16:52 MIGnews.com

Помпео отправляется на Ближний Восток, Японию, Корею и Индию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ, Индию, Японию и Республику Корея с 23 по 30 июня, сообщил Госдепартамент.«Это очень важно, по мере того, как проходит время, и по мере того, как продолжаются наши усилия, наши дипломатические усилия по изменению характера того, что делает иранский режим. Очень вероятно, что Иран продолжит совершать фактически мошеннические и ложные действия», – сказал Помпео перед отъездом с Объединенной базы Эндрюс, имея в виду сбитый недавно иранцами американский беспилотник. «Мы должны сделать так, чтобы каждый новостной канал, каждый, кто наблюдает за этим, понимал, что является правдой и во что иранский режим хочет, чтобы вы верили. Это действительно важно».Помпео добавил, что дополнительные санкции вступят в силу в понедельник. «Мир должен знать, что мы и впредь будем следить за тем, чтобы все понимали, что мы прилагаем все усилия, чтобы лишить Иран ресурсов для разжигания террора, для создания его системы ядерного оружия, для разработки им ракетной программы. Мы собираемся отказывать Ирану в ресурсах, которые ему нужны для этого, тем самым обеспечивая безопасность американских интересов и американского народа во всем мире».Когда Помпео спросили, что произойдет, если Иран совершит еще одну атаку, подобную сбитому на прошлой неделе американскому беспилотнику, он ответил, что не будет рассматривать гипотезы.Находясь в Саудовской Аравии, Помпео встретится с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить иранское влияние в регионе.В ОАЭ он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в регионе.В Индии госсекретарь встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел С. Джайшанкаром для обсуждения стратегического партнерства между двумя странами.Помпео примет участие в саммите лидеров G-20 в Осаке (Япония) и присоединится к президенту Дональду Трампу и премьер-министру Японии Синдзо Абэ, чтобы обсудить окончательную денуклеаризацию Северной Кореи.После этого он отправится с Президентом Трампом в Республику Корея, чтобы встретиться с Президентом Мун Чжэ Ином для обсуждения альянса между США и Республикой Корея и окончательной денуклеаризации Северной Кореи.