24.06 20:52 MIGnews.com
Египет: окончательное решение по плану США остается за ПА
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри говорит, что его страна примет участие в экономической конференции в Бахрейне, чтобы выслушать предложение США о израильско-палестинском мире.
"Мы имеем право оценивать и проверять его. Но окончательное решение за Палестинской автономией", - сказал он в интервью, пишет Timesofisrael
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Палестинцы бойкотируют конференцию и полностью отвергли это предложение. На конференции не будут обсуждаться политические аспекты плана.
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