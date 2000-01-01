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Египет: окончательное решение по плану США остается за ПА 24.06 20:52   MIGnews.com

Египет: окончательное решение по плану США остается за ПА

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри говорит, что его страна примет участие в экономической конференции в Бахрейне, чтобы выслушать предложение США о израильско-палестинском мире.

"Мы имеем право оценивать и проверять его. Но окончательное решение за Палестинской автономией", - сказал он в интервью, пишет Timesofisrael.

Палестинцы бойкотируют конференцию и полностью отвергли это предложение. На конференции не будут обсуждаться политические аспекты плана.


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