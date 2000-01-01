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Данон: что палестинцам не нравится в идее капитуляции 24.06 18:17   MIGnews.com

Данон: что палестинцам не нравится в идее капитуляции

Посол Израиля в ООН призывает палестинцев отказаться от своей борьбы за родину в обмен на экономические выгоды, поскольку Соединенные Штаты готовы к реализации части мирного плана, обещающего миллиарды долларов.

Палестинские лидеры заявили, что план США равносилен капитуляции, а инициатива президента США Дональда Трампа умерла.

"Я спрашиваю: что не нравится палестинцам в идее капитуляции и отказа от борьбы?", - пишет посол Дэнни Данон в статье в New York Times.

"Капитуляция - это признание того, что участие в конкурсе обходится дороже, чем подача заявки", - отметил он, пишет Timesofisrael.

Зять Трампа Джаред Кушнер собирается завтра открыть конференцию в Бахрейне, чтобы озвучить планы привлечения 50 миллиардов долларов инвестиций для палестинцев и их арабских соседей.

"Палестинцам нечего терять, и все можно выиграть, опустив меч и приняв оливковую ветвь", - пишет Данон.

Палестинский чиновник Саиб Эрекат "вводит в заблуждение, что "капитуляция" приведет к гибели палестинского народа", добавляет он.

"Но ничто не может быть дальше от истины. Вместо этого капитуляция создаст возможность трансформировать палестинское общество, а это приведет к освобождению народа".

Данон критикует палестинское руководство, обвиняя его в коррупции и сослался на опрос, в котором говорится, что 90% палестинцев не доверяют ему.


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