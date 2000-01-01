Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











МИД Китая: Мы не будем обсуждать Гонконг на саммите G20 24.06 15:10   MIGnews.com

МИД Китая: Мы не будем обсуждать Гонконг на саммите G20

Китай заявил, что не позволит странам G20 обсуждать гонконгский вопрос на своем саммите на этой неделе, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел Чжан Цзюнь.

В этом месяце миллионы людей вышли на улицы города, протестуя против законопроекта, который позволит выдавать подозреваемых на материк, чтобы их судили в судах, которые контролируются Коммунистической партией.

Это вызвало наиболее бурные за последние десятилетия протесты. Для разгона толпы полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ . Законопроект об экстрадиции и реакция полиции на протесты вызвали международную критику со стороны правозащитных групп.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент США Дональд Трамп встретятся на саммите G20 в японском городе Осака на этой неделе на фоне повышенной торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Что я могу сказать вам наверняка, так это то, что G20 не будет обсуждать гонконгский вопрос. Мы не позволим G20 обсуждать гонконгский вопрос", – сказал Чжан в Пекине, когда его спросили, будут ли Трамп и Цзиньпин обсуждать Гонконг на G20.

"Гонконг – особый административный район Китая. Дела Гонконга – это сугубо внутреннее дело Китая. Ни одна зарубежная страна не имеет права вмешиваться”, – сказал Чжан.

"Независимо места и метода, мы не позволим ни одной стране или человеку вмешиваться во внутренние дела Китая".

Заявление прозвучало в то время, когда десятки протестующих устроили демонстрацию в фойе штаб-квартиры налоговой службы Гонконга в понедельник днем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Эрекат: Семинар в Бахрейне – шутка, прозвучавшая на CNN
15:20
Ким Чен Ын получил личное письмо от Дональда Трампа
15:05
Нетаниягу и Болтон осмотрели окрестности Иерусалима
14:27
Лапид: Биби знал о проигрыше и пытался не допустить выборов
13:15
Жесткая экономия и неравенство питают психические болезни
13:08
Глава Совета безопасности России прибыл в Израиль
12:42
Иран и Ирак планируют совместные военные учения
12:20
Эрдоган вновь «потерял» Стамбул
12:20
ЦАХАЛ привели в боевую готовность
12:04
Аббас: Мы готовы вернуться за стол переговоров
11:20
Сауды: Палестинцы должны избавиться от образа вечной жертвы
11:12
Москва учтет интересы Ирана на встрече в Иерусалиме
11:03
Религия сдает позиции - рост числа неверущих на Востоке
10:35
Встреча с советником Президента США по нацбезопасности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus