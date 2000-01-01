24.06 15:10 MIGnews.com

МИД Китая: Мы не будем обсуждать Гонконг на саммите G20

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Китай заявил, что не позволит странам G20 обсуждать гонконгский вопрос на своем саммите на этой неделе, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел Чжан Цзюнь.В этом месяце миллионы людей вышли на улицы города, протестуя против законопроекта, который позволит выдавать подозреваемых на материк, чтобы их судили в судах, которые контролируются Коммунистической партией.Это вызвало наиболее бурные за последние десятилетия протесты. Для разгона толпы полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ . Законопроект об экстрадиции и реакция полиции на протесты вызвали международную критику со стороны правозащитных групп.Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент США Дональд Трамп встретятся на саммите G20 в японском городе Осака на этой неделе на фоне повышенной торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира."Что я могу сказать вам наверняка, так это то, что G20 не будет обсуждать гонконгский вопрос. Мы не позволим G20 обсуждать гонконгский вопрос", – сказал Чжан в Пекине, когда его спросили, будут ли Трамп и Цзиньпин обсуждать Гонконг на G20."Гонконг – особый административный район Китая. Дела Гонконга – это сугубо внутреннее дело Китая. Ни одна зарубежная страна не имеет права вмешиваться”, – сказал Чжан."Независимо места и метода, мы не позволим ни одной стране или человеку вмешиваться во внутренние дела Китая".Заявление прозвучало в то время, когда десятки протестующих устроили демонстрацию в фойе штаб-квартиры налоговой службы Гонконга в понедельник днем.