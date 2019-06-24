Глава Совета безопасности России прибыл в Израиль

Израильский телеканал КАН сообщает о том, что в страну прибыл глава Совета национальной безопасности России Николай Патрушев.
В международном аэропорту Бен-Гурион Патрушева встречал глава Совета национальной безопасности ООН Меир Бен-Шабат.
ראש המועצה לביטחון לאומי של רוסיה ניקולאי פטרושב נחת לפני זמן קצר בישראל לקראת המפגש המשולש שיערך מחר עם היועצים לביטחון לאומי של ארה"ב וישראל (בתמונה: עם ראש המל"ל מאיר בן שבת) @kann_newspic.twitter.com/8DFkITZT7d
Вчера, 23 июня, в Израиль прибыл советник по национальной безопасности США Джон Болтон.
Патрушев примет участие в трехстороннем саммите глав Советов национальной безопасности Израиля, Соединенных Штатов и России. Повестка дня саммита не подлежит разглашению, но комментаторы предполагают, что на нем будут обсуждаться региональные проблемы и урегулирование в Сирии. Речь идет об уникальном событии – таких мероприятий ранее никогда не проводилось.
Саммит организован по инициативе премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаниягу.