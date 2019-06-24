Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Глава Совета Безопасности России прибыл в Израиль 24.06 13:08   MIGnews.com

Глава Совета безопасности России прибыл в Израиль

Израильский телеканал КАН сообщает о том, что в страну прибыл глава Совета национальной безопасности России Николай Патрушев.

В международном аэропорту Бен-Гурион Патрушева встречал глава Совета национальной безопасности ООН Меир Бен-Шабат.





Вчера, 23 июня, в Израиль прибыл советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

Патрушев примет участие в трехстороннем саммите глав Советов национальной безопасности Израиля, Соединенных Штатов и России. Повестка дня саммита не подлежит разглашению, но комментаторы предполагают, что на нем будут обсуждаться региональные проблемы и урегулирование в Сирии. Речь идет об уникальном событии – таких мероприятий ранее никогда не проводилось.

Саммит организован по инициативе премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаниягу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:09
Нетаниягу: у нас - очень важный проект в сфере безопасности
13:15
Жесткая экономия и неравенство питают психические болезни
12:42
Иран и Ирак планируют совместные военные учения
12:20
Эрдоган вновь «потерял» Стамбул
12:20
ЦАХАЛ привели в боевую готовность
12:04
Аббас: Мы готовы вернуться за стол переговоров
11:20
Сауды: Палестинцы должны избавиться от образа вечной жертвы
11:12
Москва учтет интересы Ирана на встрече в Иерусалиме
11:03
Религия сдает позиции - рост числа неверущих на Востоке
10:35
Встреча с советником Президента США по нацбезопасности
10:05
Для предотвращения роспуска Кнессета не хватило 6 голосов
09:15
Слухи о сговоре Ликуда и Кахоль Лаван
08:29
Фракция НДИ потребовала уволить гендиректора Кнессета
07:30
Автобус въехал в группу протестующих харедим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus