24.06 13:08 MIGnews.com

Глава Совета безопасности России прибыл в Израиль

ראש המועצה לביטחון לאומי של רוסיה ניקולאי פטרושב נחת לפני זמן קצר בישראל לקראת המפגש המשולש שיערך מחר עם היועצים לביטחון לאומי של ארה"ב וישראל (בתמונה: עם ראש המל"ל מאיר בן שבת) @kann_news pic.twitter.com/8DFkITZT7d — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 24, 2019

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Израильский телеканал КАН сообщает о том, что в страну прибыл глава Совета национальной безопасности России Николай Патрушев.В международном аэропорту Бен-Гурион Патрушева встречал глава Совета национальной безопасности ООН Меир Бен-Шабат.Вчера, 23 июня, в Израиль прибыл советник по национальной безопасности США Джон Болтон.Патрушев примет участие в трехстороннем саммите глав Советов национальной безопасности Израиля, Соединенных Штатов и России. Повестка дня саммита не подлежит разглашению, но комментаторы предполагают, что на нем будут обсуждаться региональные проблемы и урегулирование в Сирии. Речь идет об уникальном событии – таких мероприятий ранее никогда не проводилось.Саммит организован по инициативе премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаниягу.