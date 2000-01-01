24.06 12:42 MIGnews.com

Иран и Ирак планируют совместные военные учения

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иран хочет провести совместные военные учения с Ираком, сообщают в понедельник, 24 июня, иранские СМИ. Это потенциально укрепит альянс и связи между Багдадом и Тегераном. Учения состоятся во время посещения иранским дипломатом Мосула, а также после заявления со стороны командующего ПВО Ирана о том, что Тегеран может работать с Багдадом над своими требованиями по противовоздушной обороне. Совместные военные учения станут важным шагом в альянсе между Ираком и Ираном.Североамериканское исламское общество сообщило в понедельник, что командующий сухопутными войсками Ирана Кумар Хейдари предложил совместные учения на встрече с заместителем командующего иракской армией генерал-майором Тариком Аббасом Ибрагимом.Иран и Ирак были врагами во времена режима Саддама Хусейна, но после вторжения США в 2003 году страны сблизились благодаря росту влияния шиитских политических партий и союзников Тегерана, которые рассматривают Иран как естественного союзника для Ирака. Второй по величине партией Ирака, которым является альянс Фатх, руководит Хади аль-Амири, глава организации Бадр, который когда-то служил вместе с Корпусом Стражей Исламской революции в 1980-х годах.Однако Ирак также заявил, что не хочет пребывать в центре нынешней напряженности между Ираном и США. Когда Президент США Дональд Трамп указал, что американские силы могут использовать Ирак для "наблюдения" за Ираном, это возмутило Багдад. В феврале между Ираком и Ираном были подписаны новые соглашения об электроэнергетике, а в марте президент Ирана Хасан Роухани совершил стратегическую поездку в Ирак, в ходе которой подписал 22 соглашения об активизации связей. Будут построены новые железнодорожные связи, соединена нефтяная инфраструктура, а Иран и Ирак будут более тесно интегрированы, говорится в соглашениях.Теперь Иран, похоже, выходит на новый уровень. Иранский дипломат посетил Мосул на этой неделе, согласно фотографиям, размещенным в интернете. Мортеза Эбади, генеральный консул Ирана в Эрбиле, стремится расширить связи с Северным Ираком. В мае Рудав сообщил, что экономический товарооборот между региональным правительством Курдистана и Ираном может увеличиться до $5 млрд в этом году с $4 млрд ранее. Мосул, который расположен в провинции Ниневия, рядом с КРГ, является одним из крупнейших городов Ирака.