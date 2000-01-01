24.05 08:36 MIGnews.com

Амит Сегаль и Амит Абрамович сцепились в прямом эфире

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В ходе программы 12-го канала израильского ТВ, посвященному начинающемуся суду над Биньямином Нетаниягу два известных комментатора - Амнон Абрамович и Амит Сегаль высказали прямо противоположные взгляды на происходящее.Абрамович атаковал министра по связям с Кнессетом Дуди Амсалема, ранее заявившем о том, что “нет никаких сомнений в том, что Мандельблитт - преступник”.Абрамович заявил: "У меня есть для тех, кому интересно фантастически интересный материал для чтения. Протоколы суда по делу Холиленд. На страницах 9107-9206 - там вся история Амаслема - как его два раза задерживали, и по делу о подделках на выборах, и по делу Холиленд. В Холиленд он определил афериста Рабина как “друга и брата моего. И он говорил о прокуратуре и суде такими словами, что судья Давид Розен сказал ему: Еще одно слово - и я выкину тебя из зала суда. Его дело закрылось из-за недостатка улик. И мне говорят и в полиции, и в прокуратуре, что если бы не вал работы, ему бы это дело не закрыли. И с тех пор он превратился в грубого и агрессивного оппонента судебной системы”.Амит Сегаль на этом этапе вмешался: “Ты мне должен что-то об этом объяснить. Мандельблитту тоже закрыли дело - за недостатком улик. Если Мандельблитт, которому закрыли дело может раздать оценки, то и Амсалем может”.Ведущая программу Дана Вайс поспешила замять этот вопрос: “И то дело закрыто, и это дело закрыто - мы не будем копаться в истории”.Сам министр Амсалем отреагировал на сказанное в программе следующим образом: моя имя чисто, как белый снег. Конечно, мы не будет пытаться прятать вмешательство Мандельблитта в расследование уголовных дел и попытки сорвать следствие, Пусть откроют и и опубликуют все материалы, связанные с этим делом”.