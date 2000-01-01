Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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Нетаниягу: Я - не пудель Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в сопровождении высших сановников и членов правительства Ликуда, выступил перед началом судебного заседания, на котором начнется рассмотрение обвинений в коррупции против него.
Управились за час: заседание по делу Нетаниягу завершено Первое заседание суда по делу о возможной коррупции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу завершилось. Второе судебное заседание запланировано на 19 июля.