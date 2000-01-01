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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:25.05 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: Я - не пудель Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в сопровождении высших сановников и членов правительства Ликуда, выступил перед началом судебного заседания, на котором начнется рассмотрение обвинений в коррупции против него.

Альшейх: я не верил, что Биби будет премьером во время суда Бывший шеф полиции Израиля Рони Альшейх дал интервью 12-му каналу израильского ТВ. Альшейх заявил: "Я не верил, что суд начнется, и Нетаниягу все еще будет премьером. Это - провал всех, кто его окружает”.

28 кг кокаина 279 дней в тюрьме Лимы: Сага Ходии Монсонего Израильские СМИ сообщают о том, что 25-летняя гражданка Израиля Ходия Монсонего была освобождена под домашний арест из тюрьмы Лимы.

Правительство утвердило состав военно-политического кабинета Правительство утвердило состав комиссии министров по вопросам национальной безопасности (военно-политического кабинета) во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Управились за час: заседание по делу Нетаниягу завершено Первое заседание суда по делу о возможной коррупции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу завершилось. Второе судебное заседание запланировано на 19 июля.


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