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Правительство утвердило состав военно-политического кабинета | Фото:24.05 18:32   MIGnews.com

Правительство утвердило состав военно-политического кабинета

Правительство утвердило состав комиссии министров по вопросам национальной безопасности (военно-политического кабинета) во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Он выглядит соответствующим образом:

1. премьер-министр – Биньямин Нетаниягу (согласно закону);
2. сменный премьер-министр, министр обороны – Бени Ганц (согласно закону);
3. министр иностранных дел – Габи Ашкенази (согласно закону);
4. министр финансов – Исраэль Кац (согласно закону);
5. министр внутренней безопасности – Амир Охана (согласно закону);
6. министр юстиции – Ави Нисенкорн (согласно закону);
7. министр здравоохранения – Юлий Эдельштейн;
8. министр высшего образования и водных ресурсов – Зеэв Элькин
(каждые полгода будет становиться наблюдателем в рамках ротации с министром Штайницем);
9. министр в министерстве обороны – Михаэль Битон;
10. министр образования – Йоав Галант;
11. министр внутренних дел, развития периферии, Негева и Галилеи – Арье Дери;
12. министр связи – Йоаз Гендель;
13. министр экономики – Амир Перец;
14. министр по стратегическим вопросам – Орит Фаркаш-Хакоэн;
15. министр транспорта – Мири Регев;
16. министр сельского хозяйства – Алон Шустер.

Наблюдатели:

1. министр без портфеля – Цахи Анегби;
2. министр разведки – Эли Коэн;
3. министр по делам Иерусалима и еврейского наследия – Рафи Перец.
4. министр энергетики – Юваль Штайниц (каждые полгода будет становиться членом комиссии в рамках ротации с министром Элькиным).


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