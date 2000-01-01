24.05 18:32 MIGnews.com

Правительство утвердило состав военно-политического кабинета

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Правительство утвердило состав комиссии министров по вопросам национальной безопасности (военно-политического кабинета) во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Он выглядит соответствующим образом:1. премьер-министр – Биньямин Нетаниягу (согласно закону);2. сменный премьер-министр, министр обороны – Бени Ганц (согласно закону);3. министр иностранных дел – Габи Ашкенази (согласно закону);4. министр финансов – Исраэль Кац (согласно закону);5. министр внутренней безопасности – Амир Охана (согласно закону);6. министр юстиции – Ави Нисенкорн (согласно закону);7. министр здравоохранения – Юлий Эдельштейн;8. министр высшего образования и водных ресурсов – Зеэв Элькин(каждые полгода будет становиться наблюдателем в рамках ротации с министром Штайницем);9. министр в министерстве обороны – Михаэль Битон;10. министр образования – Йоав Галант;11. министр внутренних дел, развития периферии, Негева и Галилеи – Арье Дери;12. министр связи – Йоаз Гендель;13. министр экономики – Амир Перец;14. министр по стратегическим вопросам – Орит Фаркаш-Хакоэн;15. министр транспорта – Мири Регев;16. министр сельского хозяйства – Алон Шустер.Наблюдатели:1. министр без портфеля – Цахи Анегби;2. министр разведки – Эли Коэн;3. министр по делам Иерусалима и еврейского наследия – Рафи Перец.4. министр энергетики – Юваль Штайниц (каждые полгода будет становиться членом комиссии в рамках ротации с министром Элькиным).