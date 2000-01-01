24.05 18:53 MIGnews.com

Мандельблитт-Нетаниягу: ты меня не запугаешь

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт опроверг слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что его разбирательства в суде по делу о коррупции представляют собой попытку "государственного переворота".Соответствующее заявление он сделал 24 мая, в первый день слушаний, отметив, что "необоснованные заявления" его не запугают."Израиль – законопослушное государство. Прокуратура будет вести процесс по этому делу точно так же, как и в любом другом случае – профессионально, по существу и только в зале суда. Мы будем продолжать действовать без колебаний даже перед лицом необоснованных попыток обвинить правоохранительные органы в преследовании чуждых интересов", – сказал Мандельблитт.По его словам, прокуратура продолжит работать честно и по принципу, согласно которому все равны перед законом."Это наше обязательство перед гражданами Израиля", – констатировал Мандельблитт.