24.05 17:29 MIGnews.com
Жертвы Катастрофы поддержали премьера: Нетаниягу прослезился
20-й канал израильского ТВ опубликовал запись, сделанную на выходе из окружного суда Иерусалима.
Премьер-министра Нетаниягу на выходе из зала заседаний ожидали несколько десятков жертв Холокоста.
они выразили поддержку премьеру и сказали, что пришли , "чтобы придать ему положительной энергии"”.
Премьер был видимо тронут и прослезился, слушая пожилых людей.
Премьеру передали документ поддержки, подписанный более чем 1200 жертвами Катастрофы.
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