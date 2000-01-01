Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Жертвы Катастрофы поддержали премьера: Нетаниягу прослезился 24.05 17:29   MIGnews.com

Жертвы Катастрофы поддержали премьера: Нетаниягу прослезился

20-й канал израильского ТВ опубликовал запись, сделанную на выходе из окружного суда Иерусалима.

Премьер-министра Нетаниягу на выходе из зала заседаний ожидали несколько десятков жертв Холокоста.

они выразили поддержку премьеру и сказали, что пришли , "чтобы придать ему положительной энергии"”.

Премьер был видимо тронут и прослезился, слушая пожилых людей.

Премьеру передали документ поддержки, подписанный более чем 1200 жертвами Катастрофы.





Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:16
Горовиц раскритиковал левые партии за поддержку Нетаниягу
16:55
Гонконг: жесткий разгон протеста против скандального закона  
16:34
Управились за час: заседание по делу Нетаниягу завершено
16:13
Ганц поддержал право Нетаниягу на презумпцию невиновности
15:52
Адвокат Нетаниягу просит у суда еще пару месяцев
15:37
Нетаниягу: Нет лучшей дезинфекции, чем свет солнца
15:28
Jack Kuba открывает филиалы презентацией купальников
15:10
Нетаниягу прибыл на заседание суда
14:50
Москва хочет провести саммит Нетаниягу-Аббас
14:29
Израиль: начальные классы продолжат обучение до 10 августа
14:27
Когда закончится пандемия: ученые дали ответ
14:06
Нетаниягу назвал главную задачу в борьбе с COVID-19
13:45
Какое гражданство предпочитают палестинцы в Иерусалиме
13:31
Кнессет: с повестки дня снят вопрос о новых министерствах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  