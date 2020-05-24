24.05 16:13 MIGnews.com

Ганц поддержал право Нетаниягу на презумпцию невиновности

כמו לכל אזרח, גם לראש הממשלה שמורה חזקת החפות, ואני בטוח שמערכת המשפט תקיים עימו משפט צדק.

אני שב ומדגיש, שיש לחבריי ולי אמון מלא במערכת המשפט ואכיפת החוק.

בעת הזו, אולי יותר מתמיד, עלינו לפעול כמדינה וכחברה למען אחדות ופיוס, עבור מדינת ישראל וכלל אזרחי ישראל. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 24, 2020

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Презумпция невиновности распространяется на премьер-министра Биньямина Нетаниягу точно также, как и на любого другого гражданина Израиля.Такое заявление в день первого заседания в Иерусалиме сделал министр обороны Бенни Ганц в Twitter."Как и у каждого гражданина, у премьер-министра также есть презумпция невиновности, и я уверен, что правовая система проведет справедливый суд", – отметил Ганц.Он подчеркнул, что вместе с коллегами полностью верит в правовую систему и правоохранительные органы страны."В настоящее время, мы как никогда должны стремиться к единству и примирению во имя Государства Израиль и его народа", – констатировал глава минобороны.