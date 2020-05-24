Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ганц оправдал право Нетаниягу на презумпцию невиновности | Фото:24.05 16:13   MIGnews.com

Ганц поддержал право Нетаниягу на презумпцию невиновности

Презумпция невиновности распространяется на премьер-министра Биньямина Нетаниягу точно также, как и на любого другого гражданина Израиля.

Такое заявление в день первого заседания в Иерусалиме сделал министр обороны Бенни Ганц в Twitter.

"Как и у каждого гражданина, у премьер-министра также есть презумпция невиновности, и я уверен, что правовая система проведет справедливый суд", – отметил Ганц.

Он подчеркнул, что вместе с коллегами полностью верит в правовую систему и правоохранительные органы страны.

"В настоящее время, мы как никогда должны стремиться к единству и примирению во имя Государства Израиль и его народа", – констатировал глава минобороны.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:29
Жертвы Катастрофы поддержали премьера: Нетаниягу прослезился  
17:16
Горовиц раскритиковал левые партии за поддержку Нетаниягу
16:55
Гонконг: жесткий разгон протеста против скандального закона  
16:34
Управились за час: заседание по делу Нетаниягу завершено
15:52
Адвокат Нетаниягу просит у суда еще пару месяцев
15:37
Нетаниягу: Нет лучшей дезинфекции, чем свет солнца
15:28
Jack Kuba открывает филиалы презентацией купальников
15:10
Нетаниягу прибыл на заседание суда
14:50
Москва хочет провести саммит Нетаниягу-Аббас
14:29
Израиль: начальные классы продолжат обучение до 10 августа
14:27
Когда закончится пандемия: ученые дали ответ
14:06
Нетаниягу назвал главную задачу в борьбе с COVID-19
13:45
Какое гражданство предпочитают палестинцы в Иерусалиме
13:31
Кнессет: с повестки дня снят вопрос о новых министерствах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  