24.05 15:52 MIGnews.com
Адвокат Нетаниягу просит у суда еще пару месяцев
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что ознакомился с обвинительными актами и понимает суть претензий, выдвинутых против него.
Это произошло на открытии заседания суда по коррупционным делам, в воскресенье, 24 мая.
Другие обвиняемые последовали примеру главы правительства. Между тем, адвокат Нетаниягу Миха Фетман попросил у суда отложить разбирательство еще на 2-3 месяца.
Он объяснил свою просьбу тем, что точный состав команды защиты еще не определен.
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