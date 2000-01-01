24.05 15:52 MIGnews.com

Адвокат Нетаниягу просит у суда еще пару месяцев

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что ознакомился с обвинительными актами и понимает суть претензий, выдвинутых против него.Это произошло на открытии заседания суда по коррупционным делам, в воскресенье, 24 мая.Другие обвиняемые последовали примеру главы правительства. Между тем, адвокат Нетаниягу Миха Фетман попросил у суда отложить разбирательство еще на 2-3 месяца.Он объяснил свою просьбу тем, что точный состав команды защиты еще не определен.