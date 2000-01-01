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Нетаниягу: Нет лучшей дезинфекции, чем свет солнца 24.05 15:37   MIGnews.com

Нетаниягу: Нет лучшей дезинфекции, чем свет солнца

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед началом судебного заседания заявил: “За 244 года существования демократии в мире ни одного человека не преследовали за “благоприятное освещение в прессе”. Это - абсурд”.

Нетаниягу заявил: "Я ваш глава правительства. Я стою тут с высоко поднятой головой. И мое первое требование к суду - полная прозрачность, полная открытость. Я требую, чтобы все передавали в прямом эфире, непрерывном эфире без всякой цензуры. Народ должен услышать все - и не через “фильтры” прессы”.

Нетаниягу также обрушился на юридического советника правительства Авихая Мандельблитта: “Как юридический советник правительства может поддерживать подобные усилия, как он может подписать подобное обвинительное заключение? Может быть, он прячет что-то личное? Может быть это что-то очень личное лежит в сейфе министерства юстиции? .. Так опубликуйте все записи! Нет лучшей дезинфекции, чем свет солнца. Если публика узнает всю правду - все эти дела рассыпятся на куски”.


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