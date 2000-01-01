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Нетаниягу: Я  - не пудель 24.05 15:05   MIGnews.com

Нетаниягу: Я  - не пудель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в сопровождении высших сановников Ликуда, выступил перед началом судебного заседания, на котором начнется рассмотрение обвинений в коррупции против него.

Нетаниягу заявил: “Речь идет о попытке аннулировать волю народа, о попытке свергнуть меня, и правый лагерь. Уже больше десяти лет левым не удается добиться этого на избирательном участке. И поэтому они нашли “новый патент”. Силы в полиции и в прокуратуре присоединились к левой прессе ради того, чтобы пошить мне раздутые и бессмысленные дела.  Цель - свергнуть сильного правого лидера и отстранить национальный лагерь от управления государством - на многие годы вперед. между прочим, они не против того, чтобы пришел какой-нибудь дрессированный пудель из числа правых, такие всегда найдутся. Но я - я не пудель!  Я не пойду на уступки, и поэтому меня следует свергнуть”.

“Эти дела были пошиты, и были “инфицированы” с самого начала. так стоит ли удивляться тому, что они завершились раздутым и пошитым обвинительным заключением?  Попытки свергнуть правых достигли пика в прошлом году. Дважды за этот года банда “Только не Биби” агрессивно вмешалась в выборы. Они вмешивались и в марте этого года. Они предъявили обвинительное заключение - и это должно было стать смертельным ударом. Это сделали ради того. чтобы я здесь сегодня не стоял, как глава правительства, но как бывший премьер, политик с опущенной головой, которому нанесли поражение”.


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