24.05 13:06 MIGnews.com

"Дело 1000 практически решено"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Корреспондент 13-го канала Авиад Гликман, известный как один из “рупоров прокуратуры” излучает оптимизм относительно перспектив суда над Биньямином Нетаниягу.В интервью радио 103 FM Гликман признал, что “народ потерял веру в правосудие”. Виновато в этом, однако, не правосудие. а бывший министр юстиции, который “до самого последнего времени выражал глубокое недоверие к правоохранительной системе”.Далее Гликман сказал: “Я не говорю, что Гетаниягу признают виновным во взяточничестве. , но у меня есть мои собственные прогнозы. Я больше занимался делом 1000 - и в нем нет особых вопросов. С моей точки зрения , дело 1000 практически решено. Дело 4000 - куда более сложное, сложнейшее дело. но исходя из того, что мне показали, есть очень сильные улики и свидетельства против Нетаниягу”.На вопрос о том, указывают ли эти улики на получение “взятки” Гликман ответил: "С моей точки зрения - да, но найдутся и такие, которые скажут что нет. Наше счастье, что есть суд”.