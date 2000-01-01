24.05 13:31 MIGnews.com

Кнессет: с повестки дня снят вопрос о новых министерствах

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В воскресенье, 24 мая, с повестки дня в Кнессете были сняты вопросы о создании новых министерств.Это произошло непосредственно перед первым заседанием правительства.В частности, с повестки дня были сняты вопросы о создании министерства сменного премьер-министра, министерства по делам поселенчества и министерства по делам водных ресурсов.Источники в правительстве рассказали, что подготовка, необходимая для открытия министерств, еще не закончена.