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Кнессет: с повестки дня снят вопрос о новых министерствах | Фото:24.05 13:31   MIGnews.com

Кнессет: с повестки дня снят вопрос о новых министерствах

В воскресенье, 24 мая, с повестки дня в Кнессете были сняты вопросы о создании новых министерств.

Это произошло непосредственно перед первым заседанием правительства.

В частности, с повестки дня были сняты вопросы о создании министерства сменного премьер-министра, министерства по делам поселенчества и министерства по делам водных ресурсов.

Источники в правительстве рассказали, что подготовка, необходимая для открытия министерств, еще не закончена.


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