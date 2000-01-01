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Ганц: нужно работать над примирением израильского общества | Фото:24.05 13:03   MIGnews.com

Ганц: нужно работать над примирением израильского общества

Министр обороны Бенни Ганц будет работать над тем, чтобы примирить израильское общество.

Об этом он заявил на открытии первого заседания правительства в воскресенье, 24 мая.

"Нам нужно работать над расширением единства, а также над укреплением единства и примирения. Мы должны взять модель единого Иерусалима и работать много и тяжело. Мы также должны пойти на уступки для того, чтобы достичь единства и примирения в израильском обществе", – подчеркнул Ганц.

Также в ходе заседания он поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его работу по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19.

"Это возможность поблагодарить и вас, и других, кто активно участвовал в борьбе с кризисом и вирусом. Сейчас мы создаем комиссию по борьбе с коронавирусом, и нам нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы мы могли двигаться вперед, восстановить экономику и поддержать общество", – констатировал Ганц.


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