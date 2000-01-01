Ганц: нужно работать над примирением израильского общества
Министр обороны Бенни Ганц будет работать над тем, чтобы примирить израильское общество.
Об этом он заявил на открытии первого заседания правительства в воскресенье, 24 мая.
"Нам нужно работать над расширением единства, а также над укреплением единства и примирения. Мы должны взять модель единого Иерусалима и работать много и тяжело. Мы также должны пойти на уступки для того, чтобы достичь единства и примирения в израильском обществе", – подчеркнул Ганц.
Также в ходе заседания он поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его работу по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19.
"Это возможность поблагодарить и вас, и других, кто активно участвовал в борьбе с кризисом и вирусом. Сейчас мы создаем комиссию по борьбе с коронавирусом, и нам нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы мы могли двигаться вперед, восстановить экономику и поддержать общество", – констатировал Ганц.