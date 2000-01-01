24.05 12:06 MIGnews.com

Равив Дрюкер: я потрясен силой улик в деле 4000

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Журналист 13-го канала израильского ТВ Равив Дрюкер был обвинен адвокатами Биньямина Нетаниягу в попытке воспрепятствовать правосудию. Вина Дрюкера в том, что в эфире последнего выпуска программы Увда он брал интервью у свидетелей по делам против Нетаниягу.Дрюкер заявил, что ему “плевать” на иски: "Я не вижу тут никакой проблемы - за три дня до официального начала официального процесса. Будет только официальная церемония, процесс начнется через 16 месяцев. И поэтому если кто-то реально думает, что какой-то эфир повлияет на показания свидетелей через полтора года, ну ОК, первые свидетели, возможно выступят через год - это просто вздорно и непропорционально”.Дрюкер продолжил: "Для меня очень важно было представить реальные факты о реальных уликах в деле, поскольку сейчас развернута очень серьезная дезинформационная кампания”.Дрюкер также сообщил: “Я, конечно, пришел в это дело с определенным взглядом на мир, Я не могу от него оторваться. Когда я прочитал свидетельства и доказательства в деле 4000, когда я провел многие месяцы. занимаясь им, у меня, в общей сложности накопилось более 400 страниц материалов - только для того, чтобы суммировать дело. Я шокирован тем, насколько сильно это дело, потому что и я тоже нахожусь под влиянием многих публикаций в прессе - о том, что Нир Хефец не помнит, что у него пропала память - я думал, как на такое можно положиться?”Дрюкер также выразил опасения за государственных свидетелей Хефеца и Фильбера: “Они дали показания в в 2018 году в полиции. Они дадут показания в суде в 2021 - через три, три с половиной года . Они должны жить в условиях сильнейшего давления на них, давления, которое вообще невозможно описать. Только Господу известно. что еще может с ними стрястись до того, как они придут давать показания в суде”.