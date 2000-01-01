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Нетаниягу: угроза Израилю подвергает Иран опасности | Фото:24.05 12:00   MIGnews.com

Нетаниягу: угрозы Израилю подвергает Иран опасности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал Иран отказаться от угроз уничтожить Израиль.

Соответствующее предупреждение он сделал в воскресенье, на заседании правительства.

"Вы слышали, как Хаменеи угрожает нам уничтожением. Каждый, кто нам угрожает, подвергается еще большой опасности", – подчеркнул он.

По словам Нетаниягу, израильтяне постоянно работают над тем, чтобы противостоять попыткам Ирана ввести оружие в Сирию, что может поставить под угрозу Израиль.

Напомним, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь "Дня Аль-Кудс" сравнил Израиль с "раковой опухолью", которую нужно "уничтожить". Ему также вторил лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла.


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