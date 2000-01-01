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24.05 11:14   MIGnews.com

Адвокаты Нетаниягу потребуют отложить суд на год

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что как ожидаются, адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу потребуют, чтобы разбирательство “коррупционных дел” премьер-министра было отложено на один года.

Адвокаты, Миха Потман и Амит Хадад, все еще жду оплаты своих услуг - и они все еще ожидают решения соответствующих инстанций, которые должны разрешить премьеру получить пожертвования на оплату адвокатских услуг.

С другой стороны, состав судебной коллегии указывает на то, что судьи склонны к “ускоренной процедуре” - до трех слушаний в неделю.  В свою очередь, адвокаты выступят против - утверждая. что не получили еще многих материалов обвинения.


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