24.05 10:50 MIGnews.com

Спикер Кнессета: суд над Нетаниягу - позор судебной системы

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Спикер Кнессета Ярив Левин прокомментировал начинающийся процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Левин сказал: @Этот день запомнят как низшую точку израильской правоохранительной системы. Суд, открывающийся сегодня - не просто суд над Биньямином Нетаниягу, это - суд над израильской демократией, это суд, который определит будущее израильской правоохранительной системы. Как человек, который очень близко знаком с премьер-министром Нетаниягу, его работой и его абсолютной преданностью Государству Израиль и его гражданам, я знаю, что в отношении него совершена ужасающая несправедливость”.