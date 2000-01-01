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Впервые за 10 лет: грузовой самолет El Al сел в Турции | Фото:24.05 10:31   MIGnews.com

Впервые за 10 лет: грузовой самолет El Al сел в Турции

В субботу, 24 мая, грузовой самолет Dreamliner израильской авиакомпании El Al приземлился в Турции.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Ранее израильская авиакомпания получила разрешение на осуществление грузовых перевозок в турецкий Стамбул.

Это произошло впервые за последние 10 лет. Всего планируется по два рейса в неделю. Уточняется, что самолет переправил в Турцию оборудование в рамках гуманитарной помощи.


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