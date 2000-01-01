24.05 10:31 MIGnews.com
Впервые за 10 лет: грузовой самолет El Al сел в Турции
В субботу, 24 мая, грузовой самолет Dreamliner израильской авиакомпании El Al приземлился в Турции.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Ранее израильская авиакомпания получила разрешение на осуществление грузовых перевозок в турецкий Стамбул.
Это произошло впервые за последние 10 лет. Всего планируется по два рейса в неделю. Уточняется, что самолет переправил в Турцию оборудование в рамках гуманитарной помощи.
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