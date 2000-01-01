24.05 10:02 MIGnews.com

Ассамблея Европы не признала альянс правых партий

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ассамблея Совета Европы в четверг, 23 мая, отклонила создание политической группы крайне правых европейских партий. Парламентская ассамблея в Страсбурге не имеет обязательных полномочий, но объединяет около 300 законодателей из 47 штатов для выработки рекомендаций по правам и демократии.Совет Европы отделен от Европейского Союза и его парламента и включает такие страны, как Турция и Россия. "Бюро ассамблеи сегодня приняло решение не признавать формирование новой политической группы "Новые европейские демократы / Европа наций" (NDE / ENL)", - говорится в сообщении совета в Twitter.Возглавляемая австрийским законодателем Мартином Графом из ультраправой Партии свободы (FPOe), группа NDE / ENL стремилась объединить националистических законодателей из Австрии, Болгарии, Чешской Республики, партии AfD Германии и Лиги Италии.Запрос на признание новой группы был сделан в прошлом году."Совет Европы был основан для защиты демократии, прав человека и верховенства закона. FPOe, AfD и Лига хотят уничтожить демократию", - сказал немецкий социал-демократ и член Ассамблеи Франк Швабе. Парламентская Ассамблея Совета Европы в настоящее время имеет шесть политических групп. Делегации выбираются таким образом, чтобы в равной степени представлять политические партии.Евроскептики, антииммиграционные партии, в том числе ультраправые Национальный ралли Франции и Лига Италии, хотят получить больше мест на выборах в Европейский парламент на этой неделе.