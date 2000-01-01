24.05 14:37 MIGnews.com

Лига Италии хочет изменить политику ЕС, а не правительство

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Коалиционное правительство Италии не падет после того, как на этой неделе пройдут выборы в Европарламент, но ему придется "сделать ряд вещей", которые являются приоритетными для правой партии "Лига", - заявил ее лидер Маттео Сальвини.На вопрос, сможет ли Лига свергнуть правительство, если оно получит более 30 процентов голосов, Сальвини в интервью газете La Stampa, опубликованной в пятницу, заявил, что хочет "изменить сельскохозяйственную политику Европейского союза, а не правительство"."Конечно, хотя мы должны начать делать определенные вещи", сказал он, перечислив в качестве приоритетов весьма спорный проект высокоскоростной железнодорожной связи между Турином и Лионом, введение плоской ставки налога и передачи полномочий местным органам власти.