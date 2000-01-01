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Либерман: `У Израиля будут новые выборы` | Фото:24.05 09:36   MIGnews.com

Либерман: "У Израиля будут новые выборы"

Председатель НДИ Авигдор Либерман рассказал о переговорах по коалиции в пятницу утром на канале 13 News.

"Мы не будем рекомендовать какого-либо другого кандидата, и поэтому у Израиля, очевидно, будут новые выборы. Нет другого выбора, кроме как вновь обратиться к избирателям", - сказал Либерман. "Ликуд" вел переговоры пафосно и слабо. Они еще не подписали ни одного соглашения. Я прямо сказал, что мы не пойдем на компромисс по законопроекту. Они должны были выслушать меня, но они предпочли действовать снисходительно."

После встречи премьер-министра с председателями партий в четверг вечером Нетаниягу решил сформировать правительство меньшинства в 60 депутатов, несмотря на то, что в кнессете такого правительства не было. В заявлении, опубликованном после встречи, "Ликуд" заявил, что "главы фракций единодушно решили, что безотлагательно должно быть сформировано правое правительство, которое будет работать на благо всех израильских граждан".

Руководители фракций призывают председателя НДИ Авигдора Либермана выполнить свои обязательства перед своими избирателями и присоединиться к правому правительству безотлагательно - и не помогать созданию левого правительства."

НДИ ответил: "Сразу после выборов партия рекомендовала Биньямину Нетаниягу президенту Ривлину в качестве кандидата для формирования правительства. Все, что необходимо для формирования правого правительства, - это потребовать, чтобы партии харедим сняли свои возражения против законопроекта, как это было согласовано в предыдущем Кнессете, и как оно прошло в первом чтении при поддержке "Ликуда" и остальной части коалиции."

"В тот момент, когда партии харедим откажутся от своего противодействия этому закону, вопреки предыдущим соглашениям, будет сформировано новое правительство. Правительство из 60 членов - это не правое правительство, а правительство харедим, которое вместо сохранения Государства Израиль как еврейское государство, превратит его в государство, управляемое иудейским законом. Поэтому мы будем решительно противостоять правительству из 60 человек."


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