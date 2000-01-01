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Проблемы израильтян в украинских аэропортах закончатся 24.05 08:08   MIGnews.com

Проблемы израильтян в украинских аэропортах закончатся

Портал ynet сообщает о том, что делегация представителей израильского МВД на минувшей неделе посетила Киев. Члены делегации встретились с высокопоставленными украинскими сановниками и сформулировали документ, который должен положить конец взаимным претензиям при пересечении границ и задержкам израильтян в аэропортах Украины.

На фоне многочисленных жалоб израильских туристов, возвращающихся из Украины о проблемах на украинских КПП, министр внутренних дел Арье Дери послал в Киев делегацию чиновников министерства во главе с генеральным директором управления народонаселения и иммиграции профессором Мором Йосефом.

Делегация встретилась с заместителем министра внутренних дел Украины, ответственным за пограничные переходы и другими украинскими официальными лицами. На встречах также присутствовал посол Израиля в Украине Йоэль Леон.

В ходе переговоров израильская сторона подняла вопрос о жалобах многих израильских туристов на то. что их заставляют ждать много часов на пограничных переходах при въезде в Украину под различными предлогами.

Израильский источник, участвовавший в переговорах сообщил, что обе стороны договорились о том, что кризису будет положен конец. Источник говорит: "Мы предприняли громадные усилия к тому, чтобы сократить число задержаний, и, как говорится - на тишину ответят тишиной".

Отношение к израильтянам при переходе границы испортилось до такой степени, что их задерживали даже в залах VIP. Наор Мантека был задержан в VIP на восемь часов. Он рассказывает: "Мы подошли к стойке, где штампуют паспорта. Чиновник спросил, зачем мы прилетели. Я ответил, что мы туристы, что у нас есть обратные билеты, страховка, деньги и все, что необходимо. Этот парень из секции VIP сказал нам, что из-за того, что мы - израильтяне, нас в страну не пустят. После ожидания - более чем 8 часов, и после того, как нас десять раз спросили в чем цель нашего визита, нам дали письмо о депортации на русском”. Мантека также утверждает, что ему не разрешили улететь в Румынию через Стамбул, а заставили купить билеты на украинскую авиалинию. Рейс которой следовал прямо в Израиль. Только в марте в аэропорту Борисполь таким образом были задержаны 30 израильтян.

Главной причиной возникшего конфликта является растущее количество украинских туристов, остающихся по истечении срока визы в Израиле незаконно. В ответ израильские иммиграционные власти начали задерживать на границе людей, кажущихся им подозрительными. В 2017 году в Израиль не пустили  8453 украинца, в 2018 - 7730. В ответ украинские власти начали задерживать израильских туристов - иногда группами по 10, 20 и 30 человек.


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